Николай Хондзинский о фестивале «Музыка на воде»: Псковичей ждет большой подарок

11:05, 20 августа 2020, ПАИ

На фестивале «Музыка на воде», который пройдет в Пскове с 21 августа по 12 сентября, ожидается выступление «созвездия солистов», впервые исполняющих музыку, которая еще не звучала здесь. Это большой подарок псковичам, заявил художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Псковской филармонии Николай Хондзинский на пресс-конференции 20 августа.

По словам Хондзинского, на концертах можно будет услышать музыку барокко, ряд сочинений Баха, Вивальди, Генделя. На втором концерте будет исполнена музыка Европы: сочинения Майера, Моцарта, с солистами выступит Виолетта Лукьяненко.

Закроет фестиваль «Музыка на воде» 12 сентября музыка Рахманинова, Чайковского, Римского-Корсакова и Мусоргского, заключил Николай Хондзинский.