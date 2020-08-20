Николай Хондзинский о фестивале «Музыка на воде»: Псковичей ждет большой подарок
На фестивале «Музыка на воде», который пройдет в Пскове с 21 августа по 12 сентября, ожидается выступление «созвездия солистов», впервые исполняющих музыку, которая еще не звучала здесь. Это большой подарок псковичам, заявил художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Псковской филармонии Николай Хондзинский на пресс-конференции 20 августа.
По словам Хондзинского, на концертах можно будет услышать музыку барокко, ряд сочинений Баха, Вивальди, Генделя. На втором концерте будет исполнена музыка Европы: сочинения Майера, Моцарта, с солистами выступит Виолетта Лукьяненко.
Закроет фестиваль «Музыка на воде» 12 сентября музыка Рахманинова, Чайковского, Римского-Корсакова и Мусоргского, заключил Николай Хондзинский.