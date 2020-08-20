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Общество

Безопасности дорожного движения посвятят заседание в администрации Пскова

20 августа в администрации Пскова состоится заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участники заседания заслушают информацию о выполнении решений предыдущей комиссии, обсудят мероприятия по подготовке к новому учебному году и предложения ОГИБДД УМВД России по Пскову, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.

Также члены комиссии рассмотрят вопросы о перекрытии движения на улице Снятной в районе Чертова ручья, запрещении стоянки автотранспорта на улице Рокоссовского в районе дома № 2а и обустройстве пешеходного перехода на перекрестке улиц Киселёва и Конной.

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