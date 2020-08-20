Опочанин ударил посетителя кафе горлышком бутылки

11:35, 20 августа 2020, ПАИ

В Опочке росгвардейцы задержали мужчину, который напал на посетителя кафе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

18 августа около 4:00 росгвардейцы получили информацию о том, что у кафе на улице Красногородской в ходе конфликта неизвестный ударил горлышком бутылки посетителя кафе и скрылся.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.