Сбор денег на антикоронавирусные мероприятия в школах незаконно

11:35, 20 августа 2020, ПАИ

Взимание денежных средств для приобретения дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, дозаторов для обработки рук и приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидных рециркуляторов) с родителей (законных представителей) обучающихся запрещено и является незаконным, сообщает комитет по образованию Псковской области.

В случаях возникновения подобных ситуаций комитет просит родителей сообщать о таких фактах по номеру телефона: 29-99-55, доб.137.