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Общество

Стационарные туалеты появились в Зелёном театре Пскова

В Пскове в реконструированном Зелёном театре установлены стационарные туалеты, кроме того, будет предусмотрена площадка под мобильные биотуалеты. Об этом заявил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По его словам, сцена в обновленном Зелёном театре — одна из самых больших в Псковской области. Она укомплектована большим экраном, есть техническая возможность использовать его в качестве фона, разбивать его на два экрана. Все это, как отметил Коновалов, можно делать, «чтобы было интересно».

«Мы приобрели микшеры, которые позволят выводить на экран видео. Работаем над конкурсным заданием, оно будет объявлено по покупке светового оборудования. Сейчас в городе нет ни одного сценического комплекса, который в полной мере был бы укомплектован своим оборудованием. Задача полного укомплектования тут решена на 70%. Еще немного, и закроем вовсе», - рассказал Коновалов.

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