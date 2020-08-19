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К 2023 году 50% школ Пскова обеспечат спортивными объектами

К 2023 году 50% школ Пскова обеспечат спортивными объектами, сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на  заместителя главы города Александра Коновалова.

«За 2-3 года хотелось бы сделать рывок и 50% образовательных учреждений обеспечить спортивными объектами», - отметил он.

По словам Александра Коновалова, 90% из 27 псковских школ «не имели нормальных стадионов». «Поработав, мы поняли, что можно использовать внебюджетные средства, используя программные мероприятия федерации спорта. Например, стадион в 47-й школе введен в эксплуатацию по линии Российского футбольного союза, в 15-м лицее тоже сделали стадион. Ставим ФОКОТ в 19-м лицее. Там программа от «Единой России». В 17-й школе стартовали работы на днях, там получится хороший спортивный центр», - рассказал замглавы администрации.

Он также анонсировал, что коммерческая организация, которая займется возведением на Запсковье торгово-выставочного комплекса на 320 мест, в качестве социального обязательства построит также и новый стадион. 

«А наше главное спортивное сооружение - «Машиностроитель» - которое ждут болельщики, будет сдано в этом году. Стадион город не потерял, он будет достроен», - заверил Александр Коновалов.

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