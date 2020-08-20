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Общество

Коновалов: Спортивные объекты на территории школ должны быть открыты для псковичей

Для псковичей должны быть открыты спортивные объекты, заявил  заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Ограничений по использованию спортивных объектов на территории школ нет, - отметил Александр Коновалов. – Бывает, директора относятся к объектам бережно и закрывают вход для обычных жителей, но мы настаиваем, чтобы с 8 утра до 8 вечера объект был открыт».

По словам спикера, в учебное время спортивный объект должен использоваться только детьми.

«Важно, чтобы за каждым объектом был закреплён человек, чтобы минимизировать вандализм», - заключил Александр Коновалов.

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