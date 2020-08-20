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Общество

В Псковской области продолжается вручение мобильных телефонов фронтовикам

В рамках акции «Телефоны фронтовикам» мобильные телефоны с бесплатной сотовой  связью вручаются участникам и инвалидам Великой Отечественной войны во всех районах Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

В Псковском районе секретарь местного отделения партии Андрей Неофитов вместе с активистом общественного движения «Волонтеры Победы» побывали в Краснопрудской волости, где вручили телефоны участникам Великой Отечественной войны Евгении Алексеевне Назарецкой, проживающей в деревне Болотово, и Нине Михайловне Марковой из деревни Кирово. Еще один фронтовик - Сергеева Зинаида Александровна, проживает в деревне Язва Карамышевской волости. Ей также привезли мобильный телефон. 

В Пыталовском районе телефоны вручили участникам Великой Отечественной войны Ивану Андреевичу Михайлову и Владимиру Андреевичу Дмитриеву. С почетной миссией к ним прибыли региональный координатор партпроекта «Старшее поколение»,  депутат Псковского областного Собрания Наталья Мельникова, секретарь местного отделения партии Анатолий Бойцов, директор Центра социального обслуживания Ирина Афонина и волонтер Светлана Авотень.

Вручая подарки, всем фронтовикам желали, в первую очередь, крепкого здоровья и хорошего настроения. 

«Телефоны удобные, с крупными кнопками, с их помощью наши дорогие фронтовики, ветераны Великой Отечественной войны всегда будут на связи. Они могут бесплатно звонить своим родственникам, близким, а также  в любую минуту обратиться за необходимой помощью», - отметила Мельникова.

Подаренные средства связи особенные – кроме удобного большого экрана,  в них имеется кнопка SOS, при нажатии которой идет экстренный вызов о помощи. Кроме того, в телефон волонтеры заносят  номера оперативных служб, лечащего врача фронтовика и закрепленных за ним соцработника и волонтера. Вместе с телефоном в подарок ветеран получает бесплатную сотовую связь – ежемесячно есть 300 минут телефонных звонков и 150 СМС-сообщений.

В Пскове  мобильные телефоны будут вручены более 60 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. В целом по региону – более 300.  

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