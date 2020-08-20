О реконструкции Зелёного театра, новых спортивных площадках и стульях для детской музыкальной школы — замглавы администрации Пскова в эфире ПАИ-live
Реконструкция Зеленого театра в Пскове идет полным ходом. Сейчас рабочие готовят площадки под 2,5 тысячи зрительских мест. Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов встретится с ведущим ПАИ-live Максимом Андреевым непосредственно на строительной площадке.
Он расскажет, когда завершатся работы и каким мероприятием откроется обновленный Зеленый театр — самая большая концертная площадка в области.
Кроме того, Александр Коновалов сообщит, как в городе обстоят дела со строительством и реконструкцией спортивных площадок и пришкольных стадионов, и ответит, когда возобновит работу бассейн «Барс». Начало эфира в 12:30.