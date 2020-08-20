Общественная приёмка проходит в музыкальной школе №1 в Пскове

15:08, 20 августа 2020, ПАИ

20 августа в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова» проходит общественная приемка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Школа является старейшим музыкальным учреждением Пскова. Официальное открытие датировано 8 ноября 1927 года. 24 декабря 1987 года школе было присвоено имя русского композитора и педагога Н. А. Римского-Корсакова. В ноябре 2017 года учреждение отметило своё 90-летие.

Капитальный ремонт здания проводился только в послевоенные годы. В 2019 году при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова были выделены средства из резервного фонда Правительства РФ на ремонтно-реставрационные работы здания МБУ ДО «ДМШ № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова» (бывший банк) и приобретение оборудования.

Около 100 миллионов рублей было выделено на ремонтно-реставрационные работы. Подрядчик – ООО «Августина». На оборудование – более 50 миллионов рублей.

На сегодняшний день ремонтно-реставрационные работы завершены в полном объёме. Мебель и музыкальные инструменты уже установлены в помещениях музыкальной школы.