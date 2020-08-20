Псковичи могут оформить возврат товара на почте в три шага

12:45, 20 августа 2020, ПАИ

Услуга по упрощённому возврату товаров для онлайн-покупателей стала доступна с конца прошлого года. Уже тогда клиенты «Почты России» оценили возможность бесплатно сдать интернет-заказ в почтовое отделение по упрощенной процедуре. За 2020 год сервисом воспользовалось около тысячи жителей региона, сообщили Псковскому агентству информации в УФПС Псковской области.

«Почта России» продолжает развивать цифровые услуги, принимая во внимание потребности своих клиентов. Один из сервисов, отвечающих запросам клиентов и партнёров крупнейшего в стране логиста, – «Лёгкий возврат». Услуга позволяет покупателям бесплатно и быстро возвращать купленные в интернет-магазине товары, а продавцам получать их в любом почтовом отделении. Покупатель может вернуть заказ из интернет-магазина, если тот подключён к услуге «Легкий возврат».

Чтобы клиент смог воспользоваться данной услугой, интернет-магазин должен заключить с «Почтой России» договор, который теперь возможно оформить по упрощенной схеме через электронный сервис. После заключения договора онлайн-магазин получает возможность создания уникального трек-номера возвратного отправления. Этот трек-номер передается покупателю, и в случае возврата товара интернет-продавец может получить его обратно в любом отделении «Почты России».

С начала 2020 года жители области чаще всего возвращали не подошедшие по размеру одежду и обувь, также оформляли возврат электронной техники.

Для возврата заказа покупателю нужен только трек-номер – не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность. Время оформления возврата сократилось, так как заполнять бланк в почтовом отделении не нужно. Возврат осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров и в установленные законом сроки.

«Данный сервис доступен и прост для наших клиентов, покупателю не нужно тратить много времени на возврат товара, который не подошел по каким-то причинам. Весь процесс оформления заключается всего в трех шагах – получить трек-номер от интернет-магазина, упаковать товар и отнести в ближайшее почтовое отправление. Важно, что платить при этом за отправление не надо, а максимальный вес отправления составляет 20 кг», - отметил директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.