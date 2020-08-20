Три концертные площадки будут работать в отремонтированной псковской музыкальной школе

15:16, 20 августа 2020, ПАИ

После капитального ремонта в музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова будут функционировать три концертные площадки (большой концертный зал, малый зал и фойе школы). Большой концертный зал был закрыт в течение 10 лет из-за обрушения штукатурки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Большой и малый концертные залы оснащены новыми креслами и стульями, а также световым и звуковым оборудованием.

В классах для теоретических дисциплин появились современные эргономичные столы, регулируемые по высоте, с возможностью подключения к ним компьютеров, интерактивные доски.

Один из теоретических классов приспособлен для занятий рисованием, появился класс для проведения занятий по ритмике, что позволит расширить выбор предметов для учащихся в возрасте от 4 до 5 лет. Оборудован отдельный класс для занятий на ударных инструментах.

В отремонтированной школе теперь можно проводить курсы повышения квалификации для преподавателей, семинары, музыкальные конкурсы различного уровня и принимать международные делегации.

Здание после ремонта может выполнять три функции: образовательное учреждение, концертная площадка и музей.