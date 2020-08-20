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Общество

Девять псковичей примут участие в федеральном этапе конкурса «Лидер ХХI века»

Девять представителей молодежных сообществ Псковской области примут участие в федеральном этапе конкурса «Лидер ХХI века». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Победители регионального этапа всероссийского конкурса «Лидер ХХI века» поборются за звание лучшего в России руководителя молодежного общественного объединения.

Среди тех, кто будет представлять Псковскую область в федеральном этапе конкурса, есть представители патриотического движения «Юнармия», волонтерских движений «Волонтеры Победы», «Территория добрых дел», регионального отделения Российского движения школьников, трудового отряда «НеТРУДное лето» и другие инициативные представители молодежи региона. Всего девять человек: Юлия Панова, Арина Лебедева, Дарья Иванова, Артём Баринов, Ольга Вишнякова, Вячеслав Салиев, Алёна Иванова, Полина Белякова, Пакиза Асадова.

Федеральный этап всероссийского конкурса «Лидер ХХI века» разделён на два этапа. До сентября представители конкурсной комиссии познакомятся с победителями регионального этапа заочно посредством подробных анкет участников, презентаций и видеороликов об их деятельности. Во внимание будут приняты и рекомендации региональных экспертов.

Победители заочного этапа отправятся в Москву для того, чтобы побороться за победу в конкурсе «Лидер ХХI века».

Целью проведения конкурса является формирование и популяризация позитивного образа молодого гражданина Псковской области, включенного в решение социально значимых проблем, развитие институтов гражданского общества, а также поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лидер детского / молодежного общественного объединения от 14 до 15 лет», «Лидер детского / молодежного общественного объединения от 16 до 17 лет», «Лидер молодежного общественного объединения от 18 до 23 лет», «Лидер молодежного общественного объединения от 24 до 30 лет», «Руководитель детского / молодежного общественного объединения от 18 до 23 лет», «Руководитель детского / молодежного общественного объединения от 24 до 30 лет».

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