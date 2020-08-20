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Общество

«Диктант Победы» в этом году пройдёт в 75 странах

«Диктант Победы» в этом году пройдёт в 75 странах. В «Диктанте Победы» примут участие в том числе страны, в которых не представлено Россотрудничество, заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

«Основные площадки будут расположены в Российских центрах науки и культуры, а также в университетах и школах при русских посольствах. «Диктант Победы» впервые напишут жители Албании, Аргентины, Испании, Португалии, Мальты, Мексики, Марокко и других стран. То есть акция пройдет фактически во всех частях света», — сказал Александр Хинштейн.

Он напомнил, что об участии в «Диктанте Победы» уже заявили все страны, ранее входившие в антигитлеровскую коалицию, включая Соединенные Штаты, страны СНГ, а также Китай, Вьетнам, Турция, Израиль и др.

По расчетам организаторов, широкое представительство акции в других странах должно увеличить количество участников — они рассчитывают, что «Диктант Победы» напишут около миллиона человек.

«"Диктант Победы" стал традиционным мероприятием партии «Единая Россия». В нем принимает участие как молодежь, так и представители старшего поколения. История, к сожалению, интерпретируется в последнее время разными людьми по-разному, и роль той или иной стороны показывается по-разному, потому сохранение исторической правды необходимо. И если люди старшего поколения действительно помнят, как было, то для молодежи эта акция, эта идея позволит повысить уровень исторической грамотности и в целом сохранить память о подвигах народа», — отметил председатель регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Дмитрий Хритоненков.  

18 августа началась регистрация участников «Диктанта Победы». На сайте диктантпобеды.рф можно выбрать любую из 10 тысяч площадок, где 3 сентября пройдет акция. Принять участие в ней можно и онлайн.

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