Жители Псковской области продолжают складировать ветки в контейнеры для ТКО
В адрес регионального оператора продолжают поступать фотографии контейнерных площадок, заваленных растительными отходами. Псковичи складируют в баки для твердых коммунальных отходов и возле них ветки, листву, ботву. Нередко растительный мусор выбрасывают в пакетах. Особенно актуальна эта проблема в садоводческих товариществах, однако есть прецеденты и в городах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО «Экопром».
Вывоз отходов, образующихся при уходе за зелеными насаждениями (листва, ветки, ботва и т. п.), не входит в общую стоимость коммунальной услуги «Вывоз ТКО». Данные отходы не включены в норматив накопления ТКО. Следовательно, складировать их на контейнерной площадке и тем более в баках для ТКО нельзя.
Вывоз веток, листвы, древесных остатков обязана обеспечить организация, их образовавшая и ответственная за содержание зеленых насаждений. Указанные отходы подлежат вывозу в соответствии с договором, заключенным с лицами (организациями), обладающими соответствующей разрешительной документацией.