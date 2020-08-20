Фрагмент благотворительного концерта коллектива под руководством маэстро Валерия Гергиева (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
В эти минуты в большом концертном зале Псковской областной филармонии проходит благотворительный концерт под руководством маэстро Валерия Гергиева.
Концерт в Пскове завершает первый масштабный тур музыкантов после снятия ограничений в период пандемии. Выступление является подарком медицинским работникам Псковской области за их вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Также гостями мероприятия стали учителя и сотрудники социальной сферы.
Организаторы концерта для зрителей ПАИ-live разрешили провести 15-минутную трансляцию концерта в прямом эфире. Это уникальная возможность заочно побывать на концерте под руководством маэстро Гергиева.