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Фрагмент благотворительного концерта коллектива под руководством маэстро Валерия Гергиева (ЗАПИСЬ ЭФИРА)

В эти минуты в большом концертном зале Псковской областной филармонии проходит благотворительный концерт под руководством маэстро Валерия Гергиева.

Концерт в Пскове завершает первый масштабный тур музыкантов после снятия ограничений в период пандемии. Выступление является подарком медицинским работникам Псковской области за их вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Также гостями мероприятия стали учителя и сотрудники социальной сферы.

Организаторы концерта  для зрителей ПАИ-live разрешили провести 15-минутную трансляцию концерта в прямом эфире. Это уникальная возможность заочно побывать на концерте под руководством маэстро Гергиева.

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