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Общество

Новая дорожная техника поступила в «Псковавтодор»

В «Псковавтодор» поступила новая дорожная техника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») поступила новейшая специализированная техника — перегружатель и дорожная фреза. Обе машины немецкого производства, фирмы BOMAG, закуплены на средства областного бюджета.

Сейчас техника находится в Псковском филиале «Псковавтодора» и проходит пуско-наладочные работы. Уже на следующей неделе планируется испытать новые машины в работе. Перегружатель и дорожная фреза будут использоваться на 1-ом пусковом комплексе Северного обхода города Пскова, 9,5 км которого «Псковавтодор» ремонтирует в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Перегружатель BMF 2500 предназначен для перегрузки различных асфальтобетонных и холодных смесей из самосвалов в бункер асфальтоукладчика. Таким образом, обеспечивается безостановочная укладка асфальта. Конвейер, по которому передается смесь, поворачивается в обе стороны более чем на 450 градусов и позволяет работать сразу с несколькими асфальтоукладчиками. В комплекте имеется дополнительная насадка, присоединение которой удлиняет конвейер и дает возможность работать в любых дорожных условиях. Платформа оператора поднимается вверх на 1,2 метра и открывает оператору хороший обзор объекта для контроля процесса сверху. Датчик расстояния до асфальтоукладчика автоматически сохраняет требуемую дистанцию между машинами.

Дорожная фреза BМ2000/60 предназначена для фрезерования полос асфальта и грунтовых покрытий. Благодаря среднему расположению барабана она подходит для ремонтных работ или полного удаления покрытия автомагистралей и крупных федеральных дорог. Ширина фрезерования 2000 мм и максимальная глубина фрезерования 320 мм позволяет быстро и эффективно удалять большие участки покрытия.

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