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Общество

Крупные инвестиционные проекты реализует ООО «СевЗапИнвест»

В настоящее время компания «СевЗапИнвест», под руководством Николая Загоруя, реализует ряд инвестиционных проектов на территории Псковской области.

Сейчас активно реализуется проект по созданию многофункционального центра с гостиничным комплексом в г. Пскове на территории бывшей Шпагатной фабрики по ул. Л. Поземского, который находится на сопровождении Агентства инвестиционного развития Псковской области.

Агентством оказывается содействие в оформлении прав собственности инвестора на объекты недвижимости, которые планируются к присоединению к основному проекту, с целью расширения территории многофункционального центра.

По данному проекту между ООО «СевЗапИнвест» и Агентством инвестиционного развития Псковской области заключено соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта, а также проект включен в Туристический кластер «Духовные истоки», который реализуется в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма на 2019 - 2025 годы.

Еще один значимый для Псковской области проект ООО «СевЗапИнвест» – современное авторемонтное предприятие, которое недавно появилось на Ваулиногорском шоссе.

Более 100 единиц техники в месяц обслуживает автосервис для грузового и коммерческого транспорта «СевЗапТрансСервис». Об этом сообщил генеральный директор ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» Николай Загоруй.

По словам инвестора, авторемонтное предприятие появилось на Ваулиногорском шоссе, на территории ликвидированной организации. «Выкупили полуруины. С августа 2019 года по апрель этого года провели реконструкцию. Вложили порядка 80 млн рублей», - рассказал Николай Загоруй.

На территории предприятия реконструирован и оборудован новейший цех кузовного ремонта. Выполняются все виды планового и срочного ремонта, в том числе в сжатые сроки. «Здесь есть силовые рамы для ремонта большегрузного транспорта, покрасочные камеры для грузового и легкового транспорта. Месячный объем производства — более 100 единиц. Считаю, что данный цех — лидер производства по кузовному ремонту не только Псковской области, но и всего Северо-Запада», - отметил инвестор.

Николай Загоруй сообщил, что на предприятии работает 25 человек. «Используются передовые технологии по вытягиванию рам грузового транспорта. Покрасочные камеры способны работать не только с металлом, но и с деревом. Специалисты прошли серьезную подготовку у фирм-поставщиков. Первые результаты за прошедшие три-четыре месяца внушают серьезный оптимизм. Нареканий по качеству нет. Подобрана серьезная команда профессионалов», - подчеркнул инвестор.

На территории предприятия также находятся складские помещения, а с декабря прошлого года работает автомойка, оснащенная новейшим оборудованием.

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