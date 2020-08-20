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40 тысяч человек примут участие в испытаниях вакцины против коронавируса

В испытаниях вакцины против COVID-19 примут участие 40 тысяч человек. Клинические испытания российской вакцины начнутся на следующей неделе, пишет РИА Новости.

Замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов отметил, что всё применение вакцины будет находиться под жесточайшим контролем. В рамках испытания будет изучена иммуногенность и безопасность вакцины.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что клинические исследования вакцины пройдут полностью по международным стандартам.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

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