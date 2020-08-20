Российские туристы назвали основные сложности путешествий во время пандемии

21:00, 20 августа 2020, ПАИ

Основные сложности путешествий во время пандемии назвали туристы во время опроса. В исследовании приняло участие более двух тысяч человек, пишет РИА «Новости».

25 % опрошенных отметили, что их раздражает необходимость носить маски и перчатки. 24 % респондентов рассказали, что сейчас им трудно планировать путешествия из-за боязни того, что поездка может отмениться. 21 % считает, что ехать некуда, поскольку границы с их любимыми местами для отдыха ещё не открыты.

Около 7 % участников опроса сказали, что испытывают сложности с подготовкой к путешествию, поскольку им трудно следить за информацией об ограничениях в разных регионах, столько же признались, что им трудно соблюдать социальную дистанцию, и такая же доля респондентов отметили, что они не хотят сдавать тест на коронавирус после поездок за границу.

6 % путешественников сказали, что им мешают ограничения в отелях, музеях и других местах. Оставшиеся три выразили сожаление, что им не с кем поехать: их друзья и родственники соблюдают самоизоляцию.