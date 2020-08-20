Увертюрой к опере «Псковитянка» открылся благотворительный концерт в Пскове

16:54, 20 августа 2020, ПАИ

20 августа в большом концертном зале Псковской областной филармонии проходит благотворительный концерт коллектива под руководством маэстро Валерия Гергиева. Концерт открылся с увертюры к опере «Псковитянка», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Концерт в Пскове завершит первый масштабный тур музыкантов после снятия ограничений в период пандемии. Выступление является подарком медицинским работникам Псковской области за их вклад в борьбу с коронавирусом. Также гостями мероприятия стали учителя и сотрудники социальной сферы.

Гастрольный тур коллектива под руководством Валерия Гергиева возобновился 9 августа в Москве и охватил 16 городов и населённых пунктов. Особое внимание было уделено городам-героям, городам воинской славы, сыгравшим важную роль в годы Великой Отечественной войны. Проведение концерта согласовано с Роспотребнадзором Псковской области.