Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних в деревне Кислово Великолукского района возобновило работу

22:15, 20 августа 2020, ПАИ

Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних в деревне Кислово Великолукского района возобновило работу, сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

«Служба реабилитации для детей и подростков Центра социального обслуживания Великолукского района возобновляет свою работу, – рассказала директор Центра социального обслуживания Великолукского района Лилия Шавш. – Однако в связи с особыми мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 все поступающие к нам дети обязаны будут 14 дней находиться в изоляторе на карантине. Кроме того, на 8-10-й день будет проведено обследование каждого из них на наличие коронавируса».

Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних принимает ребят в возрасте от 3 до 18 лет.