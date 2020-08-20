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Общество

Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних в деревне Кислово Великолукского района возобновило работу

Фото: газета Великолукского района «Наш путь».

Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних в деревне Кислово Великолукского района возобновило работу, сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

«Служба реабилитации для детей и подростков Центра социального обслуживания Великолукского района возобновляет свою работу, – рассказала директор Центра социального обслуживания Великолукского района Лилия Шавш. – Однако в связи с особыми мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 все поступающие к нам дети обязаны будут 14 дней находиться в изоляторе на карантине. Кроме того, на 8-10-й день будет проведено обследование каждого из них на наличие коронавируса».

Фото: газета Великолукского района «Наш путь».

Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних принимает ребят в возрасте от 3 до 18 лет.

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Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних в деревне Кислово Великолукского района возобновило работу Российские туристы назвали основные сложности путешествий во время пандемии 40 тысяч человек примут участие в испытаниях вакцины против коронавируса Коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах на протяжении трёх недель 1364 человека заболели коронавирусом в Пскове В Великих Луках число заразившихся коронавирусом достигло 837 Ещё 43 жителя Псковской области вылечились от коронавируса 4785 жителей России заболели коронавирусом за сутки Более 224 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Более 15,3 млн человек в мире вылечились от коронавируса
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