В Пскове налажена регулярная замена 8-кубовых контейнеров с КГО

17:43, 20 августа 2020, ПАИ

Регулярная замена 8-кубовых контейнеров с КГО налажена в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Экопрома».

Для вывоза таких бункеров-накопителей в автопарке Мехуборки есть грузовики ГАЗель Next, Ford и КАМАЗы.

ГАЗ оснащен мультилифтом — погрузо-разгрузочным механизмом, с помощью которого осуществляется установка и снятие с рамы автомобиля контейнера для мусора. Машина забирает полный 8-кубовый бункер и устанавливает на его место пустой.

Крупногабаритные отходы – это мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений, размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. Размещать их нужно в специальном контейнере или на площадке для накопления КГО. Крупногабаритные отходы вывозят спецтранспортом на основании мониторинга, проводимого специалистами регоператора, и заявок, поступающих от управляющих компаний.