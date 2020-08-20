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Общество

Акция «Скоро в школу» проходит в Великих Луках

Фото: газета «Великолукская правда. Новости».

В Великих Луках проходит ежегодная акция «Скоро в школу», сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В преддверии нового учебного года любой желающий может помочь детям из малоимущих и неблагополучных семей сделать 1 Сентября настоящим праздником.

Заведующая отделением социальной помощи семьям и детям Галина Майорова отметила, что в связи со сложной обстановкой в стране многие семьи нуждаются в помощи. По её словам, в рамках акции в общей сложности в этом году наборы канцелярских принадлежностей получат 200 детей. «Массово вручить наборы пока нет возможности в связи с противовирусными ограничениями. Мы решили, что пригласим родителей и ребят индивидуально», – сказала она.

На призыв о помощи уже откликнулись многие предприятия и организации. В числе постоянных меценатов – депутаты Великолукской городской Думы, промышленные заводы ЗАО «ЗЭТО», «Транснефтемаш», ВОМЗ и другие, ряд индивидуальных предпринимателей города.

Сбор канцелярских принадлежностей развёрнут на базе Центра социального обслуживания. Пункты приёма работают в главном офисе на проспекте Гагарина, 8 и в отделении социальной помощи семьям и детям на улице Вокзальной, 23. Акция действует до конца августа.

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