В Гдове прошло совещание по вопросам сохранения водных биологических ресурсов

23:38, 20 августа 2020, ПАИ

Совещание по вопросам сохранения водных биологических ресурсов прошло в Гдове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

20 августа в городе Гдове Псковской области состоялось совещание межведомственного объединённого штаба как основного органа управления по контролю и надзору за сохранением водных биологических ресурсов. Участники мероприятия обсудили ключевые вопросы, направленные на сохранение водных биологических ресурсов и повышение экологической безопасности на Псковском, Чудском и Тёплом озёрах. В ходе встречи проработаны организационные вопросы взаимодействия, согласовано проведение совместных контрольно-надзорных мероприятий на главных водоёмах региона.

Участники совещания пришли к выводу, что слаженная работа межведомственного объединённого штаба усилит контроль за осуществлением добычи (вылова) водных биологических ресурсов в период осеннего нереста рыб на водных объектах рыбохозяйственного значения Псковской области.