В школу дистанционно или очно: интервью Александра Седунова

18:52, 20 августа 2020, ПАИ

В преддверии начала учебного года многих волнуют вопросы, как в условиях пандемии будет организован процесс обучения, каковы требования Роспотребнадзора, когда отменят вторые смены, все ли дети Псковской области получат места в образовательных учреждениях и будет ли осенью переход на дистанционное обучение. Обо всём этом председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов рассказал в эфире ПАИ-live.

Параллельные классы не пересекаются

– В анонсе, предваряющем интервью с министром образования, было сообщено, что 1 Сентября состоится, но есть нюансы. Об этих нюансах мы и будем говорить сегодня. Насколько я понял из слов главы региона, линеек в привычном понимании у нас не будет: массовые мероприятия отменены как минимум до нового года. Но в Instagram губернатор написал, что в каком-то виде в каких-то учебных заведениях линейки всё-таки состоятся. Так ли это?

– Да, конечно, так. Вы знаете, что есть рекомендации Роспотребнадзора об организации работы школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, они действуют до 31 декабря 2020 года, то есть мы заканчиваем календарный год с ними. И там действительно есть совершенно чёткое и точное указание на то, чтобы все массовые мероприятия в самих школах были отменены. Но в то же время мы понимаем, что 1 Сентября – это уникальный праздник. У нас есть и дети, которые впервые будут садиться за парты в школах, и дети, которые выпускаются из 9-го или из 11-го класса по итогам учебного года. Конечно, массовые мероприятия в самих помещениях будут отменены. Школьные линейки состоятся, скорей всего, на улице с определёнными ограничениями. Мы вместе с Роспотребнадзором согласовываем такую формулу, рекомендуем её для того, чтобы не подвергать опасности наших детей и родителей. Другие классы будут находиться в классных помещениях (это тоже указано в рекомендациях Роспотребнадзора), чтобы минимизировать все возможные контакты и риски.

– Но пока нет полной картины, да?

– Ещё нет. Мы ещё проводим консультации. Это очень важно, потому что в одной школе может быть всего лишь один класс первоклассников, а в другой школе таких классов может быть пять или шесть. А кроме того, хочу отметить, что родители, если даже будут приглашены и будут участвовать в этих линейках, должны находиться в маске – Роспотребнадзор это прописал в своих рекомендациях от 30 июня.

– 1 Сентября – прекрасный праздник, но он очень быстро пройдёт. И я уверен, что всех родителей и школьников интересует, как будет выглядеть учёба начиная со 2 сентября. Главная рекомендация Роспотребнадзора – обеспечить разделение потоков учащихся, минимизировать скопления школьников, минимизировать их контакты. Для этого нужны и чуть ли не отдельные классы, помещение для каждого класса, и разное начало времени по урокам. Как вы себе представляете ситуацию и реально ли всё это воплотить в жизнь?

– Во-первых, часть таких рекомендаций мы уже отработали во время проведения Единого государственного экзамена. Напомню, что вход в пункты проведения экзамена, которые находятся в школах, тоже был разделён. Кто-то заходил с парадного входа, кто-то заходил со двора, кто-то заходил с иного входа, который тоже находится в школе. Поэтому вопрос о разделении потоков внутри (начальная школа – отдельно, основная школа – отдельно) тоже может быть решен с учётом каждой школы индивидуально. Каждая школа должна этот вопрос проработать с точки зрения маршрутизации. Что касается помещений для классов, да, действительно, в этих рекомендациях и требованиях Роспотребнадзора чётко указано, что класс должен находиться в отдельном помещении. Для этого и классно-урочная система существует, где дети находятся в классе и к ним приходит учитель. Эта система и будет работать в начале учебного года. Безусловно, есть режим питания, поэтому школа также с учётом рекомендаций Роспотребнадзора разработает график приёма пищи, условия, в которых будут находиться те, кто будет сопровождать детей. Работники пищеблока должны находиться в масках – это чётко прописано. Хочу отметить, сейчас идёт летняя оздоровительная кампания, работает 14 лагерей, и там работники пищеблоков сегодня соблюдают масочный режим. Будут ли находиться в масках другие сотрудники школ и учителя – мы будем ждать дальнейших разъяснений Роспотребнадзора и Министерства просвещения на эту тему. Кроме того, у нас есть уроки, которые связаны с проведением опытов и лабораторных занятий. Это тоже специально оговорено сегодня в рекомендациях Роспотребнадзора: рекомендовано, что эти помещения должны действовать по своему прямому назначению и, конечно, с определённой периодичностью по расписанию занятий, которое, видимо, претерпит изменения с учётом такого режима.

Термометры, СИЗ и приходящие учителя

– Время начала занятий?

– Восемь часов.

– Не меняется?

– Занятия должны начинаться не раньше восьми часов, но так же, в принципе, происходит и в настоящее время, потому что сегодня занятия тоже начинаются, как правило, в восемь утра или в 8:30.

– То есть не будет «ступенчатого старта»?

– Это вполне возможно. Это мы тоже сегодня допускаем, рассматриваем, но очень важно, чтобы школа всё спланировала. Сегодня ведь идут подготовительные занятия, многие педагоги вышли на свои учебные места, проходят и педагогические советы, и совещания директоров, которые соответствующие вопросы тоже рассматривают.

– «Будете ли отменять некоторые предметы вроде рисования и технологии?» – спрашивают наши читатели. Видимо, такие слухи или информация где-то была.

– Если откровенно, то не будем, потому что и рисование, и черчение, и технология – это часть федерального образовательного стандарта. Дети должны пройти эту часть, получить соответствующие компетенции, соответствующий уровень подготовки по этим предметам. Поэтому эти предметы, как и многие другие (музыка, родная речь), останутся в образовательной программе.

– Теперь как минимум в первые месяцы учёбы дети будут находиться в отдельных классах, не будет традиционного перехода по кабинетам. Как это скажется на работе учителей?

– Вы знаете, я думаю, что вначале это будет очень непривычно, но думаю, у педагогического коллектива хватит возможностей, профессионализма для того, чтобы и этот процесс пережить и к нему приспособиться. Это очень важно с точки зрения самого учительского сообщества и педагогических работников в целом, всей школы и учеников.

– Будут измерять температуру на входе?

– Да.

– Везде? Всем?

– Во всех школах будут измерять температуру. Мы это тоже проходили, потому что ЕГЭ сдавали почти три тысячи человек – был организован режим термометрии на всех входах, проверки осуществлялись, и они, в общем, себя оправдали.

– И вы считаете, вполне адекватно по времени можно к восьми утра прийти и измерить?

– Да, безусловно! На ЕГЭ в одних школах, например, большое количество детей тоже находилось. На пришкольной территории при входной группе был организован соответствующий режим, всё происходило достаточно быстро. Могу сразу сказать, что термометры закуплены или дозакупаются в образовательные организации.

– К слову, о закупках: есть вопрос в нашем чате. Эмоциональная реплика, я зачитаю полностью: «Когда прекратятся бесконечные сборы денег с родителей? Образование бесплатное – а на тетради сдай, на воду (на питьевую воду, наверно, имеется в виду) сдай, теперь на всякие маски и дезинфекцию будут собирать». Чтобы всем было понятно, маски и дезинфекция за чей счёт?

– Во-первых, в системе расходов школы существуют учебные расходы, и в том числе средства для дезинфекции и маски необходимые можно приобретать. Во-вторых, конечно, это ещё и средства муниципального бюджета, которые тоже могут быть направлены на приобретение масок и различных дезинфекторов.

– Но вы допускаете, что с родителей будут предлагать взять деньги?

– Мы можем допускать всё что угодно, просто этого делать не нужно. На сегодня система финансирования позволяет маски и все средства приобретать.

Контрольных бояться – в школу не ходить

– Пишет ученица 9-го класса Виктория: «А почему маски рекомендуют только учителям? Мы тоже не хотим болеть и приносить инфекцию домой». Что вы об этом думаете?

– В правилах говорится о том, что родители и ученики могут принять решение находиться в маске или быть без маски в самой школе. Просидеть 45 минут в маске достаточно непросто, а в течение всех пяти уроков находиться в маске – это не совсем удобно. Поэтому даже во время ЕГЭ ученик определял, будет он находиться в маске или без маски.

– То есть это решение лично каждого…

– Решение лично каждого. Хочу отметить, что здесь чрезвычайно важны и другие вещи: это режим проветривания, постоянных уборок в самой образовательной организации – это чрезвычайно актуально.

– Наши читатели спрашивают, будут ли устанавливаться в школах безопасные рециркуляторы, особенно в столовых и рекреациях. Это какие-то воздухообменные установки?

– Сегодня во многих школах уже приобретаются рециркуляторы, в каких-то школах они были приобретены ещё в июле месяце и уже работали во время ЕГЭ.

– Это принудительная вентиляция? Как это понимать?

– Рециркулятор подключается к розетке, поток воздуха проходит через ультрафиолетовые излучатели, и, соответственно, таким образом очищается.

– Много ли таких установок в Псковской области?

– Я сейчас не могу сказать. У нас 358 образовательных объектов.

– То есть целенаправленно в каждую школу, в каждую столовую?..

– Нет, единой закупки пока не будет. Но ещё раз подчеркну, что те проценты на учебные расходы, которые заложены в финансирование школы в фонде бюджетных средств, на эти деньги можно купить в том числе и рециркуляторы.

– Наверно, последний вопрос о санитарной безопасности. Наш читатель интересуется карантином с 20 сентября. У вас в каких-то документах фигурирует дата 20 сентября?

– Никаких документов! Я думаю, что всё это – досужие домыслы, совершенно ни на чём не основанные.

– Если во время учёбы у одного из учеников в классе будет обнаружен коронавирус, какой алгоритм вы предполагаете? Будет ли закрываться?

– Обнаруживается всё-таки не коронавирус, а температура.

– Да, разумеется, постфактум анализы дадут положительные результаты – действия администрации школы?

– Такой регламент предусмотрен, он тоже работает. К сожалению, такие случаи были в детских садах. Как правило, это карантин в классе, и здесь тоже нет ничего сверхнового, потому что образовательные организации и классы на карантин закрываются и по гриппу, по ряду других заболеваний.

– По гриппу: там сколько человек должно заболеть?

– Здесь будут другие условия, но тем не менее сам режим карантинных мероприятий также будет вводиться.

– То есть класс будет закрываться, если будет обнаружен случай коронавируса?

– В общем, да.

– По поводу всероссийской проверочной работы…

– Она не одна, их будет несколько.

– Поясните, пожалуйста, родителям, потому что дистанционное обучение далось всем непросто, и сейчас, мне кажется, многие воспринимают, что это будет такая контрольная: «Ага, мы сейчас посмотрим, что там ваши дети знают, и как двоек понаставим!»

– Первое – нельзя воспринимать оценку как некое итоговое, последнее значение, после которого мы никуда не двигаемся. Это тот срез знаний, та оценка усвоенной образовательной программы, которую ученик получил или, наоборот, не получил по ряду причин, объективных или субъективных, по результатам дистанционной формы работы в 2020 году, начиная с весны и до каникул. Самой школе и самому учителю чрезвычайно важно знать, да и ученику и родителям это тоже нужно знать, насколько тот или иной блок или раздел по физике, по математике, по истории, по иностранному языку успешно освоен или, наоборот, неуспешно. Ведь если процедура Единого государственного экзамена оценивает всю образовательную программу с пятого по одиннадцатый класс, то всероссийские проверочные работы нацеливают на конкретный предмет, на конкретные знания в рамках стандарта, ни больше ни меньше. И решение, которое приняло министерство, на мой взгляд, вполне оправданно. Напомню, что всероссийские проверочные работы появились не сейчас, не в 2020 году. Мы их пишем на протяжении трёх или четырёх лет, и они обычно писались в апреле или в мае месяце. Сегодня, в начале учебного года, эти работы никоим образом не повлияют на итоговые оценки по окончании учебного года. Наоборот, они дадут почву для учеников, для учителей и для родителей обратить внимание на те упущения, которые были сделаны по разным причинам во время дистанционного формата обучения. И это будет почва для того, чтобы какие-то навыки усилить, какой-то раздел в образовательном предмете увеличить в объёме или, наоборот, обратить внимание на те вещи, которые выпали по разным причинам.

– Ну а вам внутренний голос подсказывает, что отставание накопилось за время дистанционного обучения?

– Результаты Единого государственного экзамена сегодня нам говорят о том, что средний балл по нашим школам даже выше, чем в предшествующие годы. С одной стороны, это определённый результат, потому что наши одиннадцатиклассники целенаправленно готовились к процедуре проведения Единого государственного экзамена. С другой стороны, это, конечно, говорит о том, что ЕГЭ в этом году был ориентирован только на тех, кто готовился специально для поступления в высшие учебные заведения. Безусловно, отдельные блоки, отдельные разделы тех или иных предметов, наверно, усвоены не в полном объёме, не совсем, может быть, хорошо отдельными учениками. Но для того, чтобы это проверить, чтобы убедиться, над чем нужно ещё работать, и проводятся всероссийские проверочные работы.

– Раз вы заговорили о ЕГЭ, хочется услышать: больше ли стобалльников по сравнению с прошлым годом, меньше ли? Где сильнее выступили, где слабее?

– Стобалльников больше. Сейчас ещё продолжается выставление оценок, хоть Единый экзамен и завершён. Сегодня количество стобалльников охватывает большее количество школ. Это тоже определённый результат, потому что сегодня это выпускники не только школ, которые всегда находились в определённом топе по знаниям, по количеству высокобалльников или стобалльников в городе Пскове, Великие Луки. Сегодня у нас с вами есть замечательные результаты и в Усвятах, и в Новоржеве, и в Пустошкинской школе. Это показатель хорошей работы педагогических коллективов, учителей, и это намного важнее, чем общее количество стобалльников или высокобалльников. В этой ситуации много субъективизма, но когда в это количество включаются и сельские школы, и школы из районных центров – это говорит о том, что качество образовательной деятельности было достаточно высоким.

– Вы с дистанционным обучением не связываете повышенные результаты ЕГЭ? Я же встречал такой тезис, что ребёнок в домашних условиях может готовиться эффективнее, что возможно, сказывается, на результате.

– Нет, я не соглашусь с такой точкой зрения. Мы все привыкли к тому, что образовательный процесс – это всегда работа учителя с учениками. Форм может быть больше, в том числе дистанционных, но живого общения с учениками в классе никогда никакое дистанционное обучение не заменит. Различные блоки, различные темы, различные модули в предметах могут быть связаны с дистанционным обучением, но комплексно за несколько лет это совершенно невозможно. И мы надеемся на то, что учебный год 2020/21 мы будем проводить в ситуации очного обучения, но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

В садик без очереди

– К 2021 году президент поставил задачу регионам ликвидировать очереди в детские сады для детей от нуля до трёх лет, то есть ясельного возраста. Мы все видим, что в регионе активно вводятся в строй новые площади, появляются новые группы, ясельные в том числе. Но вот эта цифра – 2021 год… Реально ли убрать очередь от нуля до трёх?

– Это грандиозная задача. Мы действительно сегодня прикладываем все усилия и получили средства для этого, чтобы построить, создать новые места. Хочу отметить, за 2018-2019 годы было введено 1 320 мест для детей в возрасте до трёх лет. Сегодня существенно поменялась очередь в городе Пскове, в Псковском районе, в городе Великие Луки, где традиционно была довольно высокая очередность. Проблема мест для детей в возрасте от трёх до семи решена в предшествующие годы, и сегодня появились для этого ещё и дополнительные возможности. Только за 2018-2019 годы было введено 11 новых зданий и помещений для дошкольников. За 2019-2020 годы мы ещё введём плюсом 1 140 дополнительных мест. А вместе с 2021 годом появится ещё один детский садик, финансирование которого связано с 2021 годом, на 120 мест в городе Пскове, то есть это 1 260 мест плюсом за 2020-2021 годы. Это серьёзный, хороший результат. Мы уверены, что эта очередь, которая была, особенно для детей в возрасте до трёх лет, будет уходить. Но у нас есть и те родители, которые при достижении даже шестилетнего возраста по разным причинам не ведут детей в дошкольные учреждения. Особенно это ярко видно в различных районах Псковской области. В рамках национального проекта индивидуальные предприниматели, автономные некоммерческие организации могут получить средства на приобретение оборудования – 123 тысячи рублей на одного ребёнка, для того чтобы можно было открыть 20, 40, 60 мест при наличии помещений, которые соответствуют требованиям МЧС и Роспотребнадзора. Уже есть те, кто заявился, кто получил эти деньги и открыл дополнительные места. Такого рода работа будет продолжаться в 2020-2021 годах. Нам бы очень хотелось, чтобы те, кто работает в сфере индивидуального предпринимательства, могли заявиться на это финансирование.

– Напомните, пожалуйста, с этого сентября какие сады заработают впервые?

– В этом году завершится строительство большого дошкольного учреждения в Неёлово – Неёловская школа. Моглинская школа, 270 мест, будет готова осенью, и уже в конце этого года туда будут приходить дети, сейчас идёт набор. Большой детский садик на Алёхина: здесь сроки окончания строительства – декабрь 2020 года. Сегодня на него обращено большое внимание, чтобы выдержать все требования. Довольно большой детский садик на 120 мест осенью появится в районе Борисовичей – за торговым центром, прямо напротив жилых кварталов, недалеко от школы в Борисовичах. Сегодня практически полностью готова пристройка на Рижском проспекте к одному из детских садов, аналогичная тому, что было сдано в 2019 году. В городе Великие Луки два детских садика по 120 мест тоже заработают до конца этого года. Работа ведётся, она чрезвычайно важна, и мне думается, что это будет продолжаться и дальше.

– Что такое новый детский садик? Как бы вы охарактеризовали те здания, те помещения, которые сдаются сейчас?

– Прежде всего, это уникальная новая образовательная среда. Новые сады строятся в соответствии с новыми стандартами СанПиН и санитарных, противопожарных норм. Это достаточно большое оборудованное пространство для прогулок наших детей со всеми архитектурными формами. Если вы придете в детские сады на Звёздной улице, например, или в детский садик в районе Портянниково, в районе Родины, то увидите хорошо оборудованные площадки. Во-вторых, вы увидите совершенно уникальное оборудование внутри самих образовательных организаций, которое соответствует новым требованиям к дошкольному федеральному образовательному стандарту дошкольного образования. Сегодня это ещё и требования к педагогическим работникам, к воспитателям, требования к питанию. В комплексе все эти требования дают совершенно новое звучание. Во всяком случае, мы очень хотим, чтобы количество переходило в качество. Требования федерального образовательного стандарта должны быть исполнены.

– Это сильно отличается от привычных садов 20-30-летней давности постройки?

– Что касается 20-30-летней давности, с точки зрения внешнего вида – безусловно! Здесь очень важен ещё такой аспект, как работа самих педагогических коллективов: его важно собрать, его нужно подобрать. И может быть, в тех садах, которые уже работают в течение 20 или 30 лет, педагогический коллектив слаженный и даёт не худшие результаты, чем работа детского садика, который только начал работать в течение полугода.

Проблемы – точки роста

– Конкретный вопрос о школе на Балтийской (я так понимаю, это инженерно-лингвистическая гимназия): «Дети пойдут в первый класс. Решён ли вопрос с зачислением в эту школу детей из близлежащих домов?» В общем, проблема с бородой, и периодически мы видим жалобы людей, которые живут чуть ли не во дворе этой школы, но по каким-то причинам…

– Есть приказ Министерства просвещения, в соответствии с этим приказом территории одного образовательного учреждения закрепляются для данного муниципалитета, но в случае вакантных мест на них могут приходить и другие дети из других закреплённых территорий. Этот приказ обязателен для выполнения. В то же время хочу отметить, что практически всех детей, которые приходили в новую школу и по разным причинам не зачислялись 1 февраля, зачислялись в июле, в июне. Мы уверены, что этот вопрос будет решаться, потому что в следующем году там должна появиться ещё одна школа, достаточно большая – на 1 350 мест. Мы получили соответствующие средства в рамках национального проекта, и я думаю, что подобного рода вопросов больше не будет.

– Территориально она совсем близко?

– Тоже на этой территории. Может быть, немножко в другом секторе.

– На слуху сейчас стройка в Великих Луках, тоже нацпроект «Образование», большие деньги, и губернатор очень резко высказался о сроках введения в эксплуатацию. Вы как перспективы оцениваете?

– К сожалению, действительно, подрядчик допустил срыв сроков по разным причинам. Здесь есть необходимость постоянного контроля, что и происходит сегодня со всех сторон. Все усилия прикладываются для того, чтобы школа была сдана в срок. К сожалению, не всегда мы видим активное старание со стороны подрядчика, но хотелось бы заверить, что школа будет построена. Мы уверены, что все цели по национальным проектам будут выполнены.

– Проблема второй смены для вас существует каждый божий день, наверно?

– Вы знаете, нет. Она в разных районах существует в разном формате, есть школы, и этих школ подавляющее большинство, где второй смены нет вообще. Но в то же время есть школы, как правило, большие, в городе Пскове, отчасти в городе Великие Луки, где, к сожалению, вторая смена присутствует. Но в условиях ограничительных мероприятий, которые предписывает Роспотребнадзор, мы ожидаем, что часть уроков будет начинаться по скользящему графику в том числе.

– Что вы имеете в виду?

– Я имею в виду, что, например, проведение лабораторных работ по физике, по химии требует иного графика, поэтому здесь, я думаю, будут какие-то определённые различия.

– Существует же и федерально сформулированная задача ликвидировать вторую смену вообще. Регион движется в этом направлении?

– Да, безусловно! Школа на 1 350 мест – мы уже о ней сказали. В 2021 году должно начаться строительство ещё школы в городе Гдове на 825 мест, на соответствующее финансирование сегодня подана заявка. Кроме того, подана заявка ещё и на строительство других школ, особенно в приграничных районах Псковской области.

– И в качестве завершения, Александр Всеволодович, вернусь к главной теме: коронавирус. А есть ли у вас запасной вариант, если что-то пойдёт не так, если будет заболевших больше, чем предполагается? Вы не исключаете варианта возвращения на домашнее обучение и дистанционное образование?

– Мы все очень хотим учиться в обычном режиме, в режиме классного, школьного образования, но в то же время понимаем, что здоровье и безопасность важнее всего. И если будет складываться негативный сценарий, то, конечно же, формат дистанционного обучения по отдельным блокам, по отдельным направлениям мы можем использовать. Опыт весны говорит о том, что мы достаточно внимательно относились к дистанционному обучению, волновались, было большое количество негативных эмоций, тем не менее и школы, и ученики, и родители, в общем, с ним справились.

– И второй раз будет уже, в общем, спокойнее и не страшно?

– Я думаю, что здесь будет более спокойно. Но еще раз хочу сказать, что мы все надеемся на возобновление и продолжение очного режима обучения.