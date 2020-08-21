4 350 жителей Псковской области заразились коронавирусом

07:31, 21 августа 2020, ПАИ

4 350 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. По состоянию на утро 21 августа коронавирус за последние сутки подтвердили у 36 человек.

Выздоровели 3 094 пациента (за сутки – 41). Умерло 60 инфицированных человек. Всего специалисты провели 76 040 (за сутки – 658) тестов на коронавирус.

«За прошедшие сутки +36 новых случаев и +41 выздоровевший. К счастью, в отличие от прошлой недели, в последние три дня число победивших заболевание снова превышает количество заболевших. В активных очагах +11 случаев в Савво-Крыпецком монастыре. Проводятся рейды, поэтому напоминаю о необходимости следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора», – написал губернатор.