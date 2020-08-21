Учёные назвали причину повторного заражения коронавирусом

09:44, 21 августа 2020, ПАИ

Причину повторного заражения коронавирусом назвали учёные. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Cell, пишет РИА Новости.

Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в США изучили селезенку и лимфатические узлы умерших пациентов с коронавирусом и выяснили, что в них отсутствуют герминативные центры, которые являются неотъемлемой частью устойчивого иммунного ответа.

При тяжёлом течении коронавируса вырабатывается огромное количество сигнальных молекул — цитокина TNF в тех местах, где обычно формируются герминативные центры.

Таким образом, специалисты уверены, что выздоровевшие после коронавируса через несколько месяцев могут вновь заразиться и не один раз.