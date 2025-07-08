«Кибердружину» создадут в Псковской области
«Кибердружину» создадут в Псковской области. Об этом стало известно в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка в Псковской области, которое прошло под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Видео встречи размещено в телеграм-канале главы региона.
Особое внимание следует уделить работе по противодействию экстремизма в Интернете, подчеркнул начальник Управления специальных программ Псковской области Юрий Грязнов. В частности, он рассказал об инициативе создания «кибердружины».
«Подключим волонтёров-активистов из ПсковГУ. С руководством вуза вопрос проработан и достигнута общая заинтересованность в создании так называемой «кибердружины», – рассказал он в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка.
Он также отметил, что реализовывать подобную работу целесообразно совместно с Министерством по молодёжной политике Псковской области и Центром информационной безопасности.
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Координационное совещание по обеспечению правопорядка прошло в правительстве Псковской области
«Кибердружину» создадут в Псковской области
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