Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Кибердружину» создадут в Псковской области

«Кибердружину» создадут в Псковской области. Об этом стало известно в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка в Псковской области, которое прошло под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Видео встречи размещено в телеграм-канале главы региона.

Особое внимание следует уделить работе по противодействию экстремизма в Интернете, подчеркнул начальник Управления специальных программ Псковской области Юрий Грязнов. В частности, он рассказал об инициативе создания «кибердружины».

«Подключим волонтёров-активистов из ПсковГУ. С руководством вуза вопрос проработан и достигнута общая заинтересованность в создании так называемой «кибердружины», – рассказал он в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка.

Он также отметил, что реализовывать подобную работу целесообразно совместно с Министерством по молодёжной политике Псковской области и Центром информационной безопасности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 июля 2025

Михаил Ведерников: Концерты военных оркестров – это всегда мероприятия с особой энергетикой
08 июля 2025

Координационное совещание по обеспечению правопорядка прошло в правительстве Псковской области
08 июля 2025

«Кибердружину» создадут в Псковской области

07 июля 2025

Псковичи приняли участие в форуме «Всё для Победы!», где выступил Владимир Путин
07 июля 2025

Михаил Ведерников: Остался под большим впечатлением от тестового показа возможностей «Инии»
07 июля 2025

Всероссийские соревнования по футболу «Надежда» стартовали в Себежском округе
07 июля 2025

Пропавшего в Псковском районе мальчика нашли живым
07 июля 2025

Судебные иски поступили в адрес нескольких резидентов ОЭЗ «Моглино»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...