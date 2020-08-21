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Общество

В Пскове в сквере имени 60-летия Октября высадили липы и берёзы

Липы и берёзы высадили в псковском сквере имени 60-летия Октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

20 августа в сквере имени 60-летия Октября в рамках проведения работ по благоустройству высажены первые деревья - липы и берёзы.

Как сообщили в комитете по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму, всего на благоустроенной территории будет высажено около 60-ти деревьев и кустарников. В парке также будет произведена высадка сосен и краснолистных кленов.

Благоустройство сквера стало возможным благодаря участию администрации города Пскова в проекте LV-RU-021 «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии», который реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов.

Целью проекта является эффективное и рациональное использование депрессивных городских территорий и преобразование их в привлекательные городские пространства.

В благоустроенном сквере появятся дополнительные прогулочные дорожки, детская площадка. «Магнитом» для туристов станет установка малой архитектурной формы - сердца с надписью «Псков».

Кроме того, кованые фигуры, изготовленные псковскими кузнецами под руководством Евгения Вагина, вернутся на свои места.

Также в парке появится возможность технологического подключения для проведения массовых мероприятий с использованием светового и звукового оборудования.

Общий бюджет проекта составляет 650,6 тыс. евро (46,8 млн. руб.). Бюджет администрации города Пскова - 305, 01 тыс. евро (22 млн. руб.), в том числе собственное софинансирование - 30,5 тыс. евро (2,2 млн. руб.).

Добавим, ведущим партнером по проекту выступает Городская Дума г. Резекне (Латвия), с российской стороны партнером является управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова.

Обновленный сквер предстанет перед жителями и гостями города 29 августа 2020 года.

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