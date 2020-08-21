Два контейнера для ТКО установили на улице Хвойной в Пскове

10:21, 21 августа 2020, ПАИ

В Пскове на улице Хвойной установили два контейнера для ТКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Экопрома».

Два контейнера объемом по 1,1 куб. м появились на новой контейнерной площадке в частном секторе на улице Хвойной в Пскове. Они предназначены для нужд жителей близлежащих домов.

Ранее управление городского хозяйства администрации Пскова определило место накопления, внесло его в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудовало площадку в соответствии с нормами СанПиН и подало заявку в «Экопром» на поставку контейнеров. После этого региональный оператор установил на указанной площадке контейнер и включил его в график вывоза ТКО.