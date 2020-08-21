0
13:43
#Опросник ПАИ-live: Прививаться или нет
13:12
Каким будет Зелёный театр в Пскове: интервью с Александром Коноваловым
12:55
Педагоги псковского «Кванториума» прошли обучение в «Сколково» и других образовательных организациях России
11:47
Администрация Псковской области и Русское географическое общество договорились о сотрудничестве
10:52
В Псковской области предприятия задолжали сотрудникам по зарплате более 100 млн рублей
10:31
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 61
09:44
Учёные назвали причину повторного заражения коронавирусом
Еще новости
Общество

Два контейнера для ТКО установили на улице Хвойной в Пскове

В Пскове на улице Хвойной установили два контейнера для ТКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Экопрома».

Два контейнера объемом по 1,1 куб. м появились на новой контейнерной площадке в частном секторе на улице Хвойной в Пскове. Они предназначены для нужд жителей близлежащих домов.

Ранее управление городского хозяйства администрации Пскова определило место накопления, внесло его в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудовало площадку в соответствии с нормами СанПиН и подало заявку в «Экопром» на поставку контейнеров. После этого региональный оператор установил на указанной площадке контейнер и включил его в график вывоза ТКО.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
Два контейнера для ТКО установили на улице Хвойной в Пскове В «Экопроме» рассказали, как псковичам заплатить за вывоз ТКО через коммерческие банки В Пскове налажена регулярная замена 8-кубовых контейнеров с КГО Контейнерные площадки для крупногабаритного мусора появятся на Завеличье 317 школ и детских садов Псковской области имеют договоры на вывоз ТКО Жители Псковской области продолжают складировать ветки в контейнеры для ТКО Подростки из трудового лагеря псковской вечерней школы убрали мусор в Корытовском лесопарке Количество сдаваемого в переработку мусора в Псковской области увеличилось Дачники из Санкт-Петербурга и Москвы не платят за мусор в Псковской области Шесть тысяч договоров с юрлицами заключил в Псковской области регоператор по обращению с отходами
Посмотреть все материалы сюжета >>>

#Опросник ПАИ-live: Прививаться или нет
21 августа 2020
#Опросник ПАИ-live: Прививаться или нет
Педагоги псковского «Кванториума» прошли обучение в «Сколково» и других образовательных организациях России
21 августа 2020
Педагоги псковского «Кванториума» прошли обучение в «Сколково» и других образовательных организациях России
Администрация Псковской области и Русское географическое общество договорились о сотрудничестве
21 августа 2020
Администрация Псковской области и Русское географическое общество договорились о сотрудничестве
В Псковской области предприятия задолжали сотрудникам по зарплате более 100 млн рублей
21 августа 2020
В Псковской области предприятия задолжали сотрудникам по зарплате более 100 млн рублей
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 61
21 августа 2020
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 61
Учёные назвали причину повторного заражения коронавирусом
21 августа 2020
Учёные назвали причину повторного заражения коронавирусом
Врачи сообщили, что состояние Навального улучшилось
21 августа 2020
Врачи сообщили, что состояние Навального улучшилось
4 350 жителей Псковской области заразились коронавирусом
21 августа 2020
4 350 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Идет загрузка...