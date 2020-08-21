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Общество

Жительница Пскова заработала на пошиве масок на дом и дачный участок

На дом и дачный участок смогла заработать жительница Пскова на пошиве масок. «Псковская правда» нашла человека, который смог заработать в этот непростой период времени.

Псковичка Елена по профессии закройщик-дизайнер. Первую маску в период пандемии она сшила для своей дочери, а затем стала выставлять объявления о продаже масок в интернете. На тот момент масок в продаже не было совсем, и поэтому желающих оказалось очень много.

Первый большой заказ Елена получила от детской стоматологии – на 23 маски. На пошив масок у псковички ушло чуть больше суток.

Полный материал читайте на сайте «Псковской правды».

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