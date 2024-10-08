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Общество

130 км трасс уже отремонтировано в Псковской области в этом году

130 км трасс отремонтировано в Псковской области в этом году, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Михаил Ведерников по итогам рабочей встречи с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Объём дорожного фонда области в этом году составляет более 13 млрд рублей. Из них 6,4 млрд рублей – финансирование мероприятий дорожного нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В эксплуатацию уже введено 33 объекта – это порядка 130 км.

Наиболее крупные: 17 км дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в Усвятском и Невельском МО; 15 км трассы Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе; 14 км дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок в Пыталовском МО; 10 км трассы Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком и Новоржевском МО; 5 км дороги Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе.

Также завершены работы по капремонту трёх мостов: через реку Меленку в Стругокрасненском МО, через реку Чернею в Себежском районе и через реку Череху в Псковском районе.

Всего в этом году в рамках нацпроекта к нормативу планируется привести 212 км дорог.

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