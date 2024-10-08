Трёх косуль заметили на дороге в Локнянском округе
Трёх косуль заметили на обочине дороги в Локнянском округе. Видео поделился глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.
«По дороге на работу встретил таких красавцев», – подписал видео глава округа.
Ранее сообщалось, что пушного зверька заметили на улицах Пскова. Также малышей-зверят запечатлели фотоловушки в Полистовском заповеднике. А в одном из подъездов Пскова обнаружили детёныша ласки.
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