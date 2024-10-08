Трёх косуль заметили на дороге в Локнянском округе

11:10, 08 октября 2024, ПАИ

Трёх косуль заметили на обочине дороги в Локнянском округе. Видео поделился глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

«По дороге на работу встретил таких красавцев», – подписал видео глава округа.

Ранее сообщалось, что пушного зверька заметили на улицах Пскова. Также малышей-зверят запечатлели фотоловушки в Полистовском заповеднике. А в одном из подъездов Пскова обнаружили детёныша ласки.