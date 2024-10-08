Сто студентов из Белоруссии посетят Псковскую область в декабре

12:54, 08 октября 2024, ПАИ

Сто студентов из Белоруссии посетят Псковскую область в рамках программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Один из роликов белорусских студентов

«В этом году наша область стала пилотным регионом для проведения первого конкурса для молодёжи из Белоруссии. Заявленная тема: «Псковская область. Россия начинается здесь», – отметил Михаил Ведерников.

Студенты снимали ролики про исторические личности и достопримечательности Псковской и Витебской областей и про то, что их объединяет. Комиссия определила сто победителей, которые отправятся в путешествие по Псковской области уже в декабре этого года.

«Поздравляю победителей! Уверен, Псковская область оставит самые яркие и тёплые впечатления в ваших сердцах», – подчеркнул глава региона.

Организатором конкурса выступил Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области при поддержке АНО «Больше, чем путешествие».