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Общество

Всероссийская поисковая экспедиция «Студенческая вахта Памяти» открылась в Порховском районе

Торжественный митинг, посвящённый открытию всероссийской поисковой экспедиции «Студенческая вахта Памяти», состоялся на мемориале «Дулаг-100» в Порховском муниципальном округе сегодня, 8 октября. Об этом пишет газета «Порховский вестник».

Фото здесь и далее: газета «Порховский вестник»

Митинг прошёл в целях сохранения исторической памяти о подвигах воинов, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.

  • Торжественный митинг в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Торжественный митинг в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Торжественный митинг в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Торжественный митинг в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Торжественный митинг в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Торжественный митинг в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»

Мероприятие открыл глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов.

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Всероссийская поисковая экспедиция «Студенческая вахта Памяти» открылась в Порховском районе

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