Всероссийская поисковая экспедиция «Студенческая вахта Памяти» открылась в Порховском районе

13:21, 08 октября 2024, ПАИ

Торжественный митинг, посвящённый открытию всероссийской поисковой экспедиции «Студенческая вахта Памяти», состоялся на мемориале «Дулаг-100» в Порховском муниципальном округе сегодня, 8 октября. Об этом пишет газета «Порховский вестник».

Митинг прошёл в целях сохранения исторической памяти о подвигах воинов, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»











Мероприятие открыл глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов.