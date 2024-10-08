Всероссийская поисковая экспедиция «Студенческая вахта Памяти» открылась в Порховском районе
Торжественный митинг, посвящённый открытию всероссийской поисковой экспедиции «Студенческая вахта Памяти», состоялся на мемориале «Дулаг-100» в Порховском муниципальном округе сегодня, 8 октября. Об этом пишет газета «Порховский вестник».
Митинг прошёл в целях сохранения исторической памяти о подвигах воинов, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
Мероприятие открыл глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов.
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