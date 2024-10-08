Псковичи могут принять участие в конкурсе проектов «Среда возможностей»

13:11, 08 октября 2024, ПАИ

Прием заявок на открытый конкурс проектов «Среда возможностей» стартовал в Псковской области. Как рассказали ПАИ в региональном комитете по молодежной политике, задача конкурса – создание на малых территориях благоприятной, развивающей среды для детей и подростков. Конкурс поддерживает идеи, которые помогают детям развиваться в разных областях: культуре, учебе, экологии и туризме.

К участию в конкурсе приглашаются НКО, ТОС, КЦСОН, библиотеки, музеи, дома культуры и другие бюджетные организации, реализующие проекты в населенных пунктах с численностью жителей до 70 000 человек.

Победители получат финансовую поддержку до 1 000 000 рублей, а также участие в обучающей программе и стажировках.

Конкурс проходит в двух номинациях:

«Точка роста» – создание условий для развития и реализации потенциала детей и подростков с помощью тематических проектов;

«Горизонт возможностей» – создание многофункциональных центров для развития и разносторонней реализации потенциала детей и подростков с учетом их мнения и потребностей.

Заявки принимаются до 7 ноября 2024 года на сайте – https://fondtimchenko.ru/contests/programs/sreda-vozmozhnostey-2024/.