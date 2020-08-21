Единороссы помогли решить проблему комфортного передвижения по виадуку с Октябрьского проспекта на Крестовское шоссе в Пскове

10:35, 21 августа 2020, ПАИ

Тротуар на Крестовском шоссе в Пскове выполнят с понижением, чтобы по нему было удобно передвигаться мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями. Кроме того, среди запланированных работ – установка необходимых дорожных знаков «Пешеходный переход» и нанесение разметки перехода между тротуаром на мосту и началом тротуара на Крестовском шоссе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Проблему мостового сооружения с Октябрьского проспекта на Крестовское шоссе поднял секретарь первичного отделения партии № 17 Юрий Павлов. С ней он обратился к секретарю городского отделения партии «Единая Россия» Елене Полонской, после чего был организован выезд на данную территорию. Секретарь местного отделения партии взяла проблему на личный контроль, необходимые работы были включены в перечень обязательных на данном участке дорожного полотна.

«В ходе запланированной встречи с главой города Еленой Полонской мною была озвучена проблема моста с Октябрьского проспекта на Крестовском шоссе, были выявлены как плохое покрытие пешеходной зоны, так и неприспособленные подъёмы и спуски с моста для мам с колясками, людей с ограниченными возможностями, а также отсутствие пешеходного перехода и знаков с моста по Крестовскому шоссе. Работа принята к исполнению. Огромное спасибо всем причастным к этой проблеме», – рассказал Юрий Павлов на своей странице в социальной сети.

Запланированный ремонт Крестовского путепровода начался 17 августа. Его ведет ООО «СпецТрансСервис» в рамках муниципального контракта. В перечень работ входят фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, асфальтирование, ремонт тротуаров, нанесение дорожной разметки. Согласно контракту, работы должны завершиться к 15 октября 2020 года.