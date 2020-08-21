За миллионные долги у великолучанина забрали земельный участок

10:42, 21 августа 2020, ПАИ

Из-за миллионных долгов житель Великих Лук остался без земельного участка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Великолучанин задолжал более четырёх миллионов рублей юридическому лицу. Установив имущественное положение жителя Великих Лук, судебные приставы обратили взыскание на его денежные средства в банках, временно ограничили в выезде из России и вынесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества.

Судебным приставом-исполнителем обращено взыскание на имущество должника – земельный участок, расположенный в Великолукском районе, площадью в 251 591 кв. м. Предварительная оценка земельного участка - 4 550 000 рублей. Работа по исполнительному производству продолжается.