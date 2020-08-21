В Псковской области предприятия задолжали сотрудникам по зарплате более 100 млн рублей

10:52, 21 августа 2020, ПАИ

Более 100 млн зарплаты задолжали предприятия в Псковской области своим сотрудникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

По состоянию на 1 августа 2020 года просроченная задолженность по заработной плате организаций наблюдаемых видов экономической деятельности составила 104,2 млн рублей, что на 7,8 млн рублей (или на 7%) меньше, чем по состоянию на 1 июля 2020 года.

Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств.

878 сотрудников не получили заработную плату вовремя. В расчёте на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 118,7 тысячи рублей.

Основная часть просроченной задолженности по заработной плате (98,6%) сложилась в организациях обрабатывающих производств.