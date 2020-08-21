0
13:43
#Опросник ПАИ-live: Прививаться или нет
13:12
Каким будет Зелёный театр в Пскове: интервью с Александром Коноваловым
12:55
Педагоги псковского «Кванториума» прошли обучение в «Сколково» и других образовательных организациях России
11:47
Администрация Псковской области и Русское географическое общество договорились о сотрудничестве
10:52
В Псковской области предприятия задолжали сотрудникам по зарплате более 100 млн рублей
10:31
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 61
09:44
Учёные назвали причину повторного заражения коронавирусом
Еще новости
Общество

В Псковской области предприятия задолжали сотрудникам по зарплате более 100 млн рублей

Фото Дарьи Хватковой.

Более 100 млн зарплаты задолжали предприятия в Псковской области своим сотрудникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

По состоянию на 1 августа 2020 года просроченная задолженность по заработной плате организаций наблюдаемых видов экономической деятельности составила 104,2 млн рублей, что на 7,8 млн рублей (или на 7%) меньше, чем по состоянию на 1 июля 2020 года.

Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств.

878 сотрудников не получили заработную плату вовремя. В расчёте на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 118,7 тысячи рублей.

Основная часть просроченной задолженности по заработной плате (98,6%) сложилась в организациях обрабатывающих производств.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

#Опросник ПАИ-live: Прививаться или нет
21 августа 2020
#Опросник ПАИ-live: Прививаться или нет
Педагоги псковского «Кванториума» прошли обучение в «Сколково» и других образовательных организациях России
21 августа 2020
Педагоги псковского «Кванториума» прошли обучение в «Сколково» и других образовательных организациях России
Администрация Псковской области и Русское географическое общество договорились о сотрудничестве
21 августа 2020
Администрация Псковской области и Русское географическое общество договорились о сотрудничестве
В Псковской области предприятия задолжали сотрудникам по зарплате более 100 млн рублей
21 августа 2020
В Псковской области предприятия задолжали сотрудникам по зарплате более 100 млн рублей
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 61
21 августа 2020
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 61
Учёные назвали причину повторного заражения коронавирусом
21 августа 2020
Учёные назвали причину повторного заражения коронавирусом
Врачи сообщили, что состояние Навального улучшилось
21 августа 2020
Врачи сообщили, что состояние Навального улучшилось
4 350 жителей Псковской области заразились коронавирусом
21 августа 2020
4 350 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Идет загрузка...