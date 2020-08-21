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Общество

4 870 жителей России заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 4 870 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

20 августа в стране зафиксировано 90 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 817 человек.

Всего по состоянию на утро 21 августа в России выявлено 946 976 случаев заболевания коронавирусом, 761 330 человек выздоровело, 16 189 – умерло. В Псковской области выявлено 4 350 случаев заражения коронавирусом, 3 094 человека выздоровело, 61 – умер.

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