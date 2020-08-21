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Общество

Движение на улице Снятной в районе Чертова ручья перекроют в Пскове

В Пскове с помощью дорожных знаков перекроют движение на улице Снятной в районе Чертова ручья. Такое решение было принято на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Вопрос о перекрытии движения на улице Снятной в районе Чертова ручья предложил внести в повестку дня начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт. Он пояснил, что в июне этого года поступило обращение от псковича, в котором тот указывал на ненормативное «мостовое сооружение», расположенное по линии проезжей части через ручей между домами № 12 и 14 на улице Снятной, и предлагал принять меры, направленные на разрешение крайне непростой дорожной обстановки на этой улице.

По словам депутата Псковской городской Думы по данному округу Григория Стороненкова, существует проект планировки данного района, согласно которому по этой улице предусмотрено движение транспорта. Он предложил не перекрывать улицу, а ограничиться установкой дорожных знаков, ограничивающих движение.

В свою очередь, глава администрации Пскова Александр Братчиков выступил с предложением установить там знаки, запрещающие проезд транспорта и проход пешеходов, а перед ними поставить знак, который бы предупреждал о том, что впереди – тупик. Остальные члены комиссии поддержали данное предложение.

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