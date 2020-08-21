Пушкинские чтения открылись в «Михайловском»

11:45, 21 августа 2020, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 21 августа открыли традиционные Михайловские Пушкинские чтения «…Во славу Руси ратной…». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

Открывая конференцию, которая проходит в год 75-летия Великой Победы, заместитель директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе Людмила Тихонова напомнила о том, что ратные подвиги россиян бесчисленно запечатлены в художественных, музыкальных и, конечно, литературных памятниках отечественного искусства и сохранить эту память, сделать это богатейшее духовное наследие всеобщим достоянием – первая задача всех людей культуры, в частности – всех участников нынешних чтений.

В окончательную программу конференции вошло 18 докладов, сообщений, презентаций, которые подготовили исследователи из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пушкинских Гор, Опочки. Традиционно среди докладчиков как известные учёные, кандидаты и доктора наук, музейщики с колоссальным стажем, так и начинающие специалисты.

Научные чтения в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) будут работать в течение двух дней. Вход на них для слушателей свободный.