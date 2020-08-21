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Общество

Спектакль по роману Евгения Водолазкина «Лавр» представят псковичам на Пушкинском фестивале

На Пушкинском фестивале псковичам представят спектакль по роману Евгения Водолазкина «Лавр». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция».

25 сентября в рамках XXVII Пушкинского театрального фестиваля Санкт-Петербургский театр «На Литейном» покажет псковичам спектакль известного театрального режиссера Бориса Павловича «Лавр» по роману Евгения Водолазкина.

Роман Евгения Водолазкина вошел в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге, переведен на множество иностранных языков, стал лауреатом престижных литературных премий.

«Лавр» — это история средневекового врача Арсения, который, путешествуя по миру, ищет ответы на вопросы об истории человечества и о поиске индивидуального пути. О конце света — личном и всеобщем. О том, можно ли отдать свою жизнь за другого человека. Евгений Водолазкин говорит, что хотел написать историю о добром человеке, о диалоге человека с Богом.

«Для того чтобы остановиться на бегу и оглядеться по сторонам, нужна определённая отвага. Чтобы узнать другого — надо забыть о себе. Чтобы услышать — надо замолчать. Взглянуть в светящееся окно первого этажа, подумать о людях, которые там живут, и прислушаться к музыке, которая оттуда доносится. Наш спектакль — попытка рассказать о себе, рассказывая историю другого. В спектакле нет четкого распределения ролей. Вряд ли кто-то из артистов рискнёт сказать: я сыграю святого. Но рассказать о нём, соотнести себя с тем, что такое человек в своём предельном воплощении, — это, наверное, задача, достойная театра», - отметил режиссер спектакля.

Добавим, что спектакль «Лавр» стал первой постановкой романа в России и был номинирован на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит».

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