0
17:08
В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
17:02
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
16:57
Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района
16:41
Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым
16:03
Похитителей мороженого задержали в Пскове
15:17
Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
14:04
Первый этап нанесения дорожной разметки по нацпроекту завершился в Псковской области
Еще новости
Общество

Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым

Псков — самый прекрасный город на земле. Но чтобы он стал еще краше, около года назад вернулась должность главного архитектора города. Тогда по конкурсу ее занял Евгений Владимирович Скачков.

21 августа Евгений Скачков стал гостем ПАИ-live. Вместе с Александром Машкариным главный архитектор Пскова обсудил, как сделать Псков еще уютнее, как решить проблему парковок, можно ли придать более яркий вид новостройкам, что не так с псковскими муралами, как сделать, чтобы велодорожки не заканчивались в пустоте, почему неправильно говорить про снос «Магеллана» и когда в Пскове заработает новый дизайн-код.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
21 августа 2020
В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
21 августа 2020
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района
21 августа 2020
Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района
Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым
21 августа 2020
Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым
Похитителей мороженого задержали в Пскове
21 августа 2020
Похитителей мороженого задержали в Пскове
Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
21 августа 2020
Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
Первый этап нанесения дорожной разметки по нацпроекту завершился в Псковской области
21 августа 2020
Первый этап нанесения дорожной разметки по нацпроекту завершился в Псковской области
#Опросник ПАИ-live: Прививаться или нет
21 августа 2020
#Опросник ПАИ-live: Прививаться или нет

Идет загрузка...