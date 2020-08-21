Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым

16:41, 21 августа 2020, ПАИ

Псков — самый прекрасный город на земле. Но чтобы он стал еще краше, около года назад вернулась должность главного архитектора города. Тогда по конкурсу ее занял Евгений Владимирович Скачков.

21 августа Евгений Скачков стал гостем ПАИ-live. Вместе с Александром Машкариным главный архитектор Пскова обсудил, как сделать Псков еще уютнее, как решить проблему парковок, можно ли придать более яркий вид новостройкам, что не так с псковскими муралами, как сделать, чтобы велодорожки не заканчивались в пустоте, почему неправильно говорить про снос «Магеллана» и когда в Пскове заработает новый дизайн-код.