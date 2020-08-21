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Общество

Один из переходов на улице Горького ликвидируют в Пскове

В Пскове ликвидируют один из переходов на улице Горького в районе пересечения с улицей Пароменской. Такое решение было принято на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

С предложением ликвидировать один из двух пешеходных переходов на улице Горького в районе пересечения с улицей Пароменской обратился начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт. Он напомнил, что в этом месте на расстоянии 15 метров друг от друга расположено два нерегулируемых пешеходных перехода, что значительно снижает пропускную способность улицы Горького при проезде данного перекрестка.

После обсуждения члены комиссии согласились с данным предложением и проголосовали за то, чтобы ликвидировать переход, расположенный ближе по направлению движения к Рижскому проспекту. При этом переход, расположенный ближе к улице Коммунальной и находящийся неподалеку от общеобразовательной школы, продолжит функционировать.

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