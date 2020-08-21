Педагоги псковского «Кванториума» прошли обучение в «Сколково» и других образовательных организациях России

12:55, 21 августа 2020, ПАИ

Педагоги детского технопарка «Кванториум» из Пскова в преддверии нового учебного года прошли обучение по программам повышения квалификации в рамках реализации нацпроекта «Образование». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, наряду с наставниками учреждения из Пскова, которое функционирует с 2019 года, обучающие курсы прошли и педагоги великолукского «Кванториума», который только готовится к открытию.

Всего в образовательных сессиях по современным техническим направлениям приняли участие восемь наставников. Так, ряд специалистов прошли обучение в инновационном центре «Сколково» в Москве. Станислав Литвинов принял участие в сессии по направлению «Промробоквантум», Ольга Колесникова – по направлению «Математика». Там же наставник великолукского «Кванториума» Вячеслав Ущеко прошел обучение по направлению «Энерджиквантум».

Педагог псковского «Кванториума» Виктория Зарецкая завершила курс повышения квалификации по направлению AR/VR квантум в Севастополе, её коллеги Сергей Ромашев – по направлению «Хай-тек» в Пензе, Наталья Тихонова – по направлению «Наноквантум» в Санкт-Петербурге. Ещё один специалист из Великих Лук Екатерина Михайлова прошла обучение в Ижевске по направлению «Промдизайнквантум».

Кроме того, педагоги прошли повышение квалификации на дистанционной образовательной сессии по направлению «Биокванториум».

Детский технопарк «Кванториум» – вариант новой модели детского дополнительного образования в России. Основной задачей учреждения является развитие творческого потенциала детей, воспитание будущих высококлассных специалистов в стратегически важных областях российской науки и техники. «Кванториумы» оснащаются современным высокотехнологичным оборудованием, а для работы с детьми привлекаются преподаватели высокого уровня.