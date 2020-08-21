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Общество

Евгений Скачков назвал четыре способа организации парковки у многоэтажных домов

Фото ПАИ.

Главный  ахритектор города назвал четыре способа решения проблемы парковки автомобилей возле многоэтажных домов в Пскове. Об  этом сообщила пресс-служба администрации города.

Евгений Скачков, отвечая на вопрос о том, как  обустроить уже существущие места для парковки,  когда дом заселен  и количество мест определено проектом, отметил, что проблема парковки в спальных микрорайонах и не только в них  практически  ежедневно звучит на планерках в администрации города.  По его мнению,  способов решения ее много. 

Первый способ - разграничение территории. Каждый житель дома должен понимать, что за ним закреплено место - 2,5 на 4-5 метров.

«Это приведет к порядку», - уверен главный архитектор города.

Второй – избавить дворы и близлежащие территории от автохлама, некоторые псковичи ставят автомобили как попало. Этот процесс нужно также  упорядочить, считает Скачков .

Третий способ - подземные и надземные паркинги, которые необходимо строить возле спальных микрорайонов.  Это  дорогостоящие планы, но эффективные. В качестве примера Евгений Скачков привел  Европу и большие города России, где такие парковки  в дневное время, если хозяин места отсутствует, используются кем-то другим за плату. 

 Еще один способ – создание экопарковок: совмещение зеленых насаждений на экологической решетке.

«Получим дополнительный  кусок зеленого пространства и парковку. Надо приучать к этому наших жителей», - отмечает  главный архитектор города.

Также  аккуратности и порядку на парковке, по его мнению, поможет разлиновка. «Пропадает хаос, появляется строгость», - говорит он и отмечает, что  все подъездные пути на территории новых жилых домов должны быть  обеспечены хозяйственной, детской площадками и парковкой. 

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