Евгений Скачков назвал четыре способа организации парковки у многоэтажных домов

16:56, 21 августа 2020, ПАИ

Главный ахритектор города назвал четыре способа решения проблемы парковки автомобилей возле многоэтажных домов в Пскове. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Евгений Скачков, отвечая на вопрос о том, как обустроить уже существущие места для парковки, когда дом заселен и количество мест определено проектом, отметил, что проблема парковки в спальных микрорайонах и не только в них практически ежедневно звучит на планерках в администрации города. По его мнению, способов решения ее много.

Первый способ - разграничение территории. Каждый житель дома должен понимать, что за ним закреплено место - 2,5 на 4-5 метров.

«Это приведет к порядку», - уверен главный архитектор города.

Второй – избавить дворы и близлежащие территории от автохлама, некоторые псковичи ставят автомобили как попало. Этот процесс нужно также упорядочить, считает Скачков .

Третий способ - подземные и надземные паркинги, которые необходимо строить возле спальных микрорайонов. Это дорогостоящие планы, но эффективные. В качестве примера Евгений Скачков привел Европу и большие города России, где такие парковки в дневное время, если хозяин места отсутствует, используются кем-то другим за плату.

Еще один способ – создание экопарковок: совмещение зеленых насаждений на экологической решетке.

«Получим дополнительный кусок зеленого пространства и парковку. Надо приучать к этому наших жителей», - отмечает главный архитектор города.

Также аккуратности и порядку на парковке, по его мнению, поможет разлиновка. «Пропадает хаос, появляется строгость», - говорит он и отмечает, что все подъездные пути на территории новых жилых домов должны быть обеспечены хозяйственной, детской площадками и парковкой.