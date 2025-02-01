Выставка урбанистических пейзажей открылась в Пскове

18:16, 01 февраля 2025, ПАИ

Выставка урбанистических пейзажей открылась в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе централизованной библиотечной системы города.

Экспозиция художника Александра Вихрова под названием «Условия кристаллизации» открылась в центральной городской библиотеке. В ней представлено порядка 40 работ. Это не только урбанистическая живопись, но и натюрморты и пейзажи окрестностей деревни Боярщина Псковского района. Там находится мастерская художника.

Персональная выставка в псковской библиотеке на улице Конной, 6 продлится до 24 февраля.