Очередная тренировка «Дружины» состоялась в Бежаницком округе
Очередные учения АНО «Дружина» прошли в Бежаницком муниципальном округе сегодня, 1 февраля. Об этом пишет газета «Сельская новь».
Руководитель филиала «Дружины» в муниципалитете Игорь Карасев провёл теоретическое занятие по общегосударственной подготовке, а руководитель филиала в Новоржевском округе Александр Семёнов познакомил собравшихся с алгоритмом поиска и порядком действий при обнаружении самодельных взрывных устройств и мин.
Практическая часть по огневой подготовке была посвящена требованиям безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, а также включала выполнение упражнений. Её проводил Сергей Нестеров, командир добровольной народной дружины имени Александра Невского.
Комментарии: 0 Обсудить >>>