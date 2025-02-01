Очередная тренировка «Дружины» состоялась в Бежаницком округе

16:54, 01 февраля 2025, ПАИ

Очередные учения АНО «Дружина» прошли в Бежаницком муниципальном округе сегодня, 1 февраля. Об этом пишет газета «Сельская новь».

Руководитель филиала «Дружины» в муниципалитете Игорь Карасев провёл теоретическое занятие по общегосударственной подготовке, а руководитель филиала в Новоржевском округе Александр Семёнов познакомил собравшихся с алгоритмом поиска и порядком действий при обнаружении самодельных взрывных устройств и мин.

Практическая часть по огневой подготовке была посвящена требованиям безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, а также включала выполнение упражнений. Её проводил Сергей Нестеров, командир добровольной народной дружины имени Александра Невского.